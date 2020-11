Pareggio in rimonta per il Milan contro il Verona: Stefano Pioli analizza la gara dei rossoneri con il 2-2 arrivato nel recupero

Un pareggio in rimonta per il Milan: contro il Verona finisce 2-2 dopo che la squadra di Juric era andata avanti sul 2-0. A fine gara Stefano Pioli analizza la prestazione dei suoi a ‘Sky’: “Ibrahimovic mi ha detto che è dispiaciuto, che il prossimo rigore lo tirerà Kessie e che ha bisogno di riposare. I due pareggi in campionato abbiamo subito 5 gol tutti su calci piazzati e quindi ci vuole più attenzione. Poi creiamo tanto, dobbiamo continuare il nostro lavoro”.

LILLE – “Sono state due partite diverse, con atteggiamenti diversi. Il Lille ci ha fatto attaccare e ci ha colpito in contropiede, il Verona ci ha fatto palleggiare poco e giocare lungo. Avremmo meritato qualche gol in più ma il loro portiere è stato bravo. Abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti”.

REAZIONE – “Venivamo da una sconfitta, la prima dopo tante partite. Siamo andati sotto di due gol e abbiamo avuto una reazione da squadra. Siamo una squadra forte ma in Italia ce ne sono di più forti di noi, credo che Inter, Juve e Napoli lo siano. E’ dura, è difficile, ma ho dei ragazzi forti. Siamo la squadra più giovane d’Europa, ma sono giovani maturi e consapevoli, supereremo anche i momenti difficili. Abbiamo bisogno di recuperare, ma sappiamo cosa ci aspetta quando riprenderemo”.