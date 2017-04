Calciomercato Palermo, Bortoluzzi sul futuro: "Ho parlato molto con il Presidente"

dall'inviato Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

30/04/2017 18:52

CALCIOMERCATO PALERMO BORTOLUZZI / Fa sicuramente notizia il successo di un Palermo già con un piede e mezzo in Serie B contro una Fiorentina in crescita e in rimonta verso l'ultimo posto in Europa League. Si tratta comunque del primo successo di Bortoluzzi sulla panchina rosanero e di Baccaglini, anche se le pratiche per l'ufficializzazione del passaggio di proprietà hanno subito dei rallentamenti, come numero uno del club siciliano: "Ho parlato molto in questi giorni con lui - ha detto il mister del Palermo in conferenza, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it - Sono molto contento che anche il Presidente possa gioiare dopo questa partita. Mi ha dato grande fiducia per lavorare bene e il massimo della disponibilità. Sono contento che il mio lavoro possa aver contributo a portare una bella giornata dopo quelle passate un po' negative".