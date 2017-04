Calciomercato Inter, dal tecnico alla rosa: la rivoluzione di Zhang

Stefano Migheli

29/04/2017 12:43

CALCIOMERCATO INTER - L'Inter potrebbe presto vivere una rivoluzione cinese in ogni suo aspetto. Nelle prossime ore è atteso lo sbarco in Italia del gruppo Suning e in particolare di Jindong Zhang, patron nerazzurro pronto a mettere a punto le strategie di crescita della squadra e della società in tema di calciomercato e non solo. Il numero uno dell'Inter ha in programma una serie di incontri fondamentali per le strategie del club: saranno affrontati vari temi societari e soprattutto sportivi per cercare di capire dove migliorare e cosa migliorare a 360 gradi. Zhang è atteso anche ad Appiano Gentile dove striglierà la squadra dopo le ultime brutte prestazioni. Inoltre, si concentrerà anche e soprattutto sul tema allenatore facendo il punto della situazione sul successore di Pioli: a Simeone e Conte si aggiungono Spalletti e un possibile Mister X non ancora identificato ma che abbia una vasta esperienza in Serie A.

Calciomercato Inter, da Padelli a Schick: tutti i nomi in entrata

Infine, si inizierà a programmare il calciomercato Inter della prossima estae, con le ultime sulle trattative in entrata e in uscita: si parlerà del portiere di riserva (Padelli in pole), dei difensori centrali (Rudiger, De Vrij, Manolas, Acerbi, Koulibaly e Felipe) e dei terzini (Samir o Ricardo Rodriguez a sinistra; Darmian, Vrsaljko o Zappacosta a destra) anche a seconda delle partenze di Murillo, Miranda, Santon e Nagatomo. Si passerà al centrocampo (Krychowiak o Fabinho) e agli elementi offensivi per rinforzare l'attacco: in pole Berardi-Mertens-Bernardeschi (Bernardo Silva e Arda Turan le altre opzioni). Ausilio vorrebbe bloccare anche Schick della Sampdoria per colmare il 'vuoto' legato al ruolo di vice-Icardi.