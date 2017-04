Frosinone, UFFICALE: stagione finita per Kragl. Paganini torna in lista

28/04/2017 20:04

NEWS FROSINONE/ E' finita la stagione di Oliver Kragl: come annunciato dal Frosinone sul proprio sito ufficiale, il centrocampista tedesco dovrà operarsi. "In seguito agli esami strumentali precedentemente effettuati ed all’odierna visita eseguita dal Prof. Mariani, volta a valutare la stabilizzazione del ginocchio sinistro (frattura del menisco laterale) del calciatore Oliver Kragl, è emerso che per il completo recupero dell’atleta si rende necessario l’intervento chirurgico. Il centrocampista tedesco verrà operato nei prossimi giorni".

Contestualmente, il club ciociaro ha comunicato che "in seguito all’infortunio riportato, ed al conseguente intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi Oliver Kragl, il Frosinone Calcio, il centrocampista tedesco verrà sostituito nella 'lista A' dal calciatore Luca Paganini.

S.F.