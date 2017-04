28/04/2017 15:16

BAYERN MONACO LEWANDOWSKI VIDAL / Guai a sfidare Arturo Vidal: il cileno ha pubblicato un video su 'Instagram Stories', in cui prende in giro Robert Lewandowski. Il polacco ha scommesso con il cileno e ne è uscito sconfitto: così l'ex Juventus ha incassato (cento euro mostrati nel video) e ha preso in giro l'attaccante del Bayern Monaco.

B.D.S.