Roma, Dzeko: "Ottanta punti e vince la Juve: è frustrante"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

28/04/2017 14:42

ROMA DZEKO / Altro che bomber d'area di rigore: Edin Dzeko si trasforma in un calciatore a tutto campo in un'intervista concessa a 'The Indipendent' dove parla di tutte le news Roma del momento. Dalla rincorsa, ormai quasi vana alla Juventus, ai suoi gol, dal rapporto con Spalletti a quello con Francesco Totti, capitano che a fine stagione potrebbe appendere le scarpette al chiodo.

Uomo calciomercato, su Dzeko c'è il pressing del Milan, l'attaccante bosniaco racconta la sua esperienza in giallorosso: "Il nostro è un calcio molto offensivo e ho come compagni grandi calciatori che mi rendono la vita facile. La squadra gioca per me e ricevo tanti assist". Sul rapporto con Spalletti, Dzeko è chiaro: "Mi ha dato fiducia e anche se a volte mi ha criticato è solo per farmi rendere ancora di più. Quasi sai di avere la sua fiducia, in campo è tutto più facile".

Roma, Dzeko ammette: "Frustrante fare 80 punti e non vincere"

Difficile invece tenere il passo di una Juventus che anche quest'anno si avvia a vincere lo scudetto: "E' difficile fare più di 80 punti e non vincere il campionato. Può essere anche frustrante: l'unica cosa che possiamo fare è dare il meglio e sperare che la Juventus faccia qualche passo falso. Non è facile, ma bisogna essere ottimisti".

Infine, l'ex Manchester City racconta il suo rapporto con Totti: "Avrei voluto giocare con lui qualche anno fa: avrei fatto ancora più gol. La sua capacità di vedere e capire il compagno, è un regalo per ogni attaccante. Giocare con lui è un privilegio".