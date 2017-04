Calciomercato Juventus, contatto Verratti-Barcellona: il regista ha scelto

28/04/2017 11:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Marco Verratti si allontana dalla Juventus e dal ritorno in Italia: secondo quanto riferisce in Spagna il 'Mundo Deportivo', l'agente del regista del Paris Saint-Germain, Donato Di Campli, ha incontrato la dirigenza del Barcellona sia in occasione della partita di Champions League tra i blaugrana ed il PSG sia nel confronto europeo più recente contro la Juventus (Verratti, prima della gara d'andata, aveva espresso il suo pronostico/auspicio: "Purtroppo è una partita che mi gusterò da casa, ma la vedranno in molti perché si affrontano due grandi squadre. Pronostico? Non lo so, ma visto che ho tanti compagni bianconeri in Nazionale spero possano vincere loro. Penso che in casa abbiano buone chances di vincere").

Il procuratore di Verratti avrebbe rivelato l'intenzione del giocatore in vista del calciomercato estivo ormai imminente: se dirà addio al Paris Saint-Germain, sarà per il Barcellona. Il centrocampista ex Pescara, però, prima di prendere una decisione definitiva, vorrebbe capire fino a che punto il Barcellona è disposto ad arrivare per strapparlo al Psg, restìo a cederlo.

Lo scorso 3 aprile, il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi aveva dichiarato a proposito del futuro di Marco Verratti (e di Marquinhos): "Da quel che ho letto nessun giocatore ha dichiarato di voler andar via. Tutti i giocatori che vogliono rimanere, rimarranno",

Calciomercato Juventus, Marotta avvisa i top player

L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha parlato in occasione del recente match contro il Genoa del futuro calciomercato Juventus: "Bisogna dare grande merito a questo gruppo. Non è facile migliorarlo, perché non ci sono in giro tanti giocatori in grado di indossare questa maglia. Questo gruppo ci dà garanzie per il presente e il futuro. Bentancur? Noi abbiamo l'obbligo di monitorare le giovani promesse e, dove possibile, ingaggiarle. Consideriamo il calciatore una promessa, starà ad Allegri valutarlo. Comunque, non lo carichiamo di responsabilità".

S.D.