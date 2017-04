Carpi, Lasagna pronto per l'Udinese: "Darò il 1000%"

27/04/2017 23:09

UDINESE LASAGNA SERIE A / Il prossimo anno sarà di nuovo serie A per Kevin Lasagna, attaccante del Carpi già acquistato dall'Udinese. Il classe '92 è pronto al salto di qualità, mettendosi alla prova con la maglia bianconera.

Proprio del suo futuro ha parlato Lasagna in conferenza: "Penso a far bene fino alla fine col Carpi. Inconsciamente forse sono più sereno, sapendo che il prossimo anno giocherò in serie A. Farò lì le cose come le ho sempre fatte qui dal primo giorno. Darò il mille per cento. Numero 15? Spero di confermarlo. Me lo chiesero al momento della firma, dunque dovrebbe essere disponibile".

L.I.