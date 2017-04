Milan, Storari esalta Donnarumma: "Parate eccezionali. Una grande squadra con i giovani"

27/04/2017 19:16

MILAN STORARI DONNARUMMA GIOVANI / Marco Storari è tornato a vestire la maglia del Milan a gennaio. Il portiere, che fa da secondo a Gigio Donnarumma, ha parlato proprio delle grandi prestazioni del numero 99 rossonero, che rappresentano le vere news Milan positive del momento: "Mi trovo bene: si parla tanto di Magni quando si parla di Donnarumma perchè ovviamente quando hai un portiere giovane che fa così bene c'è il merito dietro le quinte da parte del preparatore - ammette l'ex Cagliari ai microfoni di 'Milan Tv' - La parata di Gigio su Maccarone? Mi sono un po' meravigliato, ma quelle sono le grandi parate. Penso che un grande portiere è tale quando fa delle parate eccezionali. Ultimamente ne vedo fare tante a Gigio e quindi penso sia un grande portiere".

GIOVANI IN ROSA - Il futuro del Milan non può che ripartire dai vari Locatelli, Donnarumma, Romagnoli e Calabria. Storari si auspica anche un calciomercato improntato sui giovani - "Ne ho trovati tanti, e ne parlavo anche forse con Locatelli ieri: sono molto contento perchè ho trovato giovani giudiziosi, che non hanno grilli per la testa e che si allenano e fanno bene, e questa per me è la strada fondamentale per fare un grande Milan. Il Milan forte si farà con questi giovani qui e con altri che prenderanno, ma questa per me è la strada giusta. Mi sento un po' vecchietto, ma d'altronde faccio di tutto per mantenermi giovane... a parte gli scherzi, questa credo sia la strada giusta per formare un grande Milan".

Milan, corsa verso l'Europa: Crotone decisiva

Marco Storari ha parlato anche della prossima partita contro il Crotone, fondamentale per la qualificazione alla prossima Europa League: "E' un campo molto difficile, sarà una battaglia, il campo è piccolino e si affacciano addirittura dall'ospedale per vedere la partita - prosegue l'esperto portiere - Sicuramente troveremo un campo del Sud con un tifo molto caldo, ma credo questo ci faccia piacere: noi la stiamo preparando bene come del resto tutte le altre partite ma sappiamo troveremo una bolgia, dovremo fare attenzione".

CORSA ALL'EUROA LEAGUE - "Adesso ci sono cinque partite, da giocare alla morte perchè sono punti fondamentali per tentare di entrare in Europa dalla porta principale: il Crotone è in salute. Domenica noi abbiamo avuto tante occasioni per ribaltare il risultato ma non sempre le cose vanno bene. Andremo in campo con lo spirito di ogni partita da un po' di tempo a questa parte, sperando di centrare i tre punti".

M.S.