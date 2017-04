Calciomercato Juventus, gli occhi del Bayern su Dybala: pronta un'offerta choc

Salvatore Malfitano (Twitter: @MalfiToto)

27/04/2017 15:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Joya, per gli occhi. Joya, perché prezioso. Paulo Dybala ha destato l'interesse dei grandi club europei. L’argentino, durante l'esperienza a Palermo, non era ancora stato captato dai radar esteri. Nella Juventus di Massimiliano Allegri è arrivata la consacrazione attesa, frutto di un cambio di modulo che gli permette di godere di maggior libertà. Il contesto ideale per sprigionare l’estro che la tecnica del suo sinistro gli consente di esaltare. I due gol al Barcellona e il rinnovo puntuale dei bianconeri ne hanno fatto schizzare le quotazioni e al tempo stesso l'hanno avvolto in un'aura di inavvicinabilità in chiave calciomercato. Se non con un'offerta da 100 milioni, che farebbe vacillare qualsiasi promessa.

Calciomercato Juventus, Ancelotti e il Bayern Monaco vogliono Dybala

L'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale, per quanto sia arrivata ad opera del Real Madrid, ha lasciato malcontento a Monaco. Una dose rincarata dall’esclusione dalla Coppa di Lega per mano del Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco si dovrà così 'accontentare' della sola egemonia in Bundesliga, dove è a un passo dal conquistare il titolo. Ma non basta. Per i media tedeschi, infatti, è il momento che la squadra di Ancelotti si metta in pari con gli altri top club nel fare acquisti superiori ai 40 milioni di euro. Un esempio arriva proprio da Torino, in virtù dell'acquisto oneroso di Higuain nello scorso calciomercato Juventus. In questo senso, sono tante le idee: Griezmann, Dybala, Mbappé, Verratti e in ultimo Sanchez, seguito con attenzione anche dalla Juventus, in quanto il cileno potrebbe essere strappato via dall'Arsenal a cifre in linea con l'attuale politica societaria dei bavaresi. Lo juventino ha ricevuto una valutazione da 90 milioni di euro. 150 per il gioiello del Principato, 100 per Griezmann e 80 per Verratti. Cifre stratosferiche, ma che di certo ridurrebbero al minimo i tempi di trattativa tra le società. Ecco perché in Germania non si farebbero problemi a sganciare 100 milioni sull'unghia per il talentino bianconero. A Torino, però, non c’è tensione: una squadra che punta per la seconda volta in tre stagioni al Triplete può trattenere qualsiasi giocatore.