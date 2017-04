Napoli, il paradosso Sarri. Tanti premi individuali e nessuna coppa in bacheca

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

27/04/2017 12:54

SARRI NAPOLI PREMI / Pioggia di premi, visibilità, apprezzamento internazionale e consacrazione, almeno individuale, alla soglia dei 60 anni. Strana la vita di Maurizio Sarri diventato in pochi mesi uno degli allenatori più stimati tra quelli in attività. È quanto stabilito da 'L'Equipe' che lo ha collocato al 23esimo posto di questa speciale classifica. Superati Benitez, che ha sostituito sulla panchina del Napoli, Spalletti, rivale in campionato, Garcia e Trapattoni. Da incorniciare le motivazioni: "Prendete il meglio del calcio spagnolo e il meglio del calcio tedesco e ottenete uno degli allenatori più interessanti d’Europa. Si potrebbe definire 'Tiqui-Taca' verticale. Il Napoli ama avere la palla tra i piedi, puntare l’area avversaria. L’attacco azzurro può essere un incubo per gli avversari". Il giornale francese sottolinea anche i problemi derivati dal calciomercato, l'infortunio di Arek Milik e la capacità di trasformare Dries Mertens in un vero bomber.

Napoli, senza trofei. I tanti premi individuali di Sarri posson bastare?

Un riconoscimento internazionale arrivato a sole 24 ore dal conferimento del Premio Bearzot. Anche qui parole d'amore verso l'allenatore toscano: "Dostoevskij ha scritto che la bellezza salverà il mondo. Chissà se Maurizio Sarri, uomo di buone letture oltre che grande allenatore, si è ispirato a questa frase nel corso di una carriera che dai campi di provincia fino alla Champions League ha avuto come comune denominatore il bel gioco sempre praticato dalle sue squadre". E poi gli elogi di Tavecchio a Sarri e quello dei colleghi che lo hanno premiato solo qualche settimana fa con la Panchina d'Oro. Riconoscimenti e trofei che però aumentano i rimpianti per una stagione senza successo. Le news Napoli si concentrano su questo paradosso. Per il secondo anno non ci saranno coppe in bacheca e si rischia di arrivare al terzo posto. Quanto può essere soddisfacente chiudere l'ennesimo anno così? Nasce così la divisione tra i tifosi. Chi con ottimismo guarda al futuro e ad un ultimo passo da fare prima di raggiungere i successi e chi invece punta alla praticità. L'obiettivo della prossima stagione di Maurizio Sarri è trovare l'equilibrio tra le due correnti per conquistare finalmente un trofeo a Napoli e consacrarsi anche nella dimensione di squadra.