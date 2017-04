Sampdoria, Giampaolo: "Sconfitta con il Crotone difficile da metabolizzare"

26/04/2017 19:51

SAMPDORIA GIAMPAOLO / Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato durante la quarta edizione del 'Fair Play Day - Premio Paride Batini'. L'allenatore blucerchiato ha parlato della sconfitta contro il Crotone: "Un paio di giorni sono necessari per metabolizzare la sconfitta, poi riprendi a lavorare sul campo e l'obiettivo diventa la partita successiva. Ferrero non mi ha fatto togliere il giorno di riposo? Le decisioni vanno prese insieme e devono essere considerate corrette da tutti".

Giampaolo passa poi alla partita contro il Torino: "Vengono da buoni risultati, la motivazione è fare bene e confermare quanto fatto finora. Turnover? No, scenderà in campo la formazione migliore come sempre".

B.D.S.