Calciomercato: Inter in forcing su Berardi. Il Milan saluta De Sciglio e punta Kalinic

Nicola Lo Conte

26/04/2017 13:13

CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVENTUS FIORENTINA / Quella che si avvia alla conclusione è stata una stagione a dir poco complicata, per Milan e Inter. Nonostante premesse incoraggianti e un andamento che a un certo punto sembrava poter preludere, per entrambe, a entrare in lotta per la qualificazione in Champions League, la realtà dei fatti è che adesso il derby cittadino si è tramutato in una lotta gomito a gomito in classifica per il sesto posto, che vale il terzo turno preliminare di Europa League a fine luglio. E già più di qualcuno, a proposito, ha malignato sugli ultimi passi falsi sia dei rossoneri che dei nerazzurri: qualificarsi per la seconda competizione continentale a queste condizioni (difficile pensare che una delle due, a questo punto, sia in grado di risalire almeno fino al quinto posto che assicurerebbe l'ingresso diretto alla fase a gironi) significherebbe dover rinunciare alle ricche tournèe estive organizzate dalle nuove proprietà cinesi. Ma è francamente da escludere che si decida, da ambo le parti, di rinunciare scientemente al palcoscenico europeo. Soprattutto per il Milan, che ha disputato le coppe per l'ultima volta nella stagione 2013/14 ed è soggetto dunque a un digiuno piuttosto prolungato.

Il fatto di potersi trovare ad iniziare la stagione in maniera anticipata (la qualificazione in Europa League comporterebbe sicuramente l'inizio del ritiro estivo entro i primissimi giorni di luglio, stante l'andata del terzo turno preliminare il 27 luglio) va ad incidere, evidentemente, sulle strategie di calciomercato sia dei rossoneri che dei nerazzurri. Mirabelli da una parte e Ausilio dall'altra avranno bisogno di costruire buona parte dell'intelaiatura di squadra che andrà ad affrontare la stagione a venire entro la fine di giugno. Per l'Inter ci sarà inoltre l'obbligo di definire cessioni importanti comunque entro il 30 giugno, per monetizzare e rispettare i vincoli del FPF con l'Uefa. Ecco perché l'attività sulle due sponde del Naviglio è già frenetica.

Calciomercato Inter, stretta finale per Berardi

Il calciomercato Inter dovrebbe vedere in rosa una vera e propria rivoluzione. Con una direttrice, imposta da Suning: puntare anche, laddove possibile, su giovani talenti italiani. In questo solco si inserisce la trattativa, avviata da tempo, per Domenico Berardi. Il talento del giovane attaccante garantisce sul suo sicuro avvenire. Il colpo, dovesse avvenire, aumenterebbe il tasso di futuribilità dei nerazzurri. Dunque, trattativa in fase di consolidamento e con buoni margini di riuscita. Ma tra l'Inter e il Sassuolo c'è ancora distanza su Berardi. Gli emiliani chiedono tra i 35 e i 40 milioni, i meneghini puntano ad un abbassamento del costo del cartellino intorno ai 30 milioni, anche in considerazione dei problemi fisici avuti quest'anno dall'attaccante. C'è ottimismo comunque, l'Inter sembra avere un chiaro vantaggio su altre contendenti, tra cui ad esempio la Juventus.

Calciomercato Milan, porte girevoli: De Sciglio verso l'addio, può arrivare Kalinic

Anche il calciomercato Milan è in fermento. Il caso del momento riguarda Mattia De Sciglio. Il terzino non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2018 ed è pronto all'addio. Presto (entro domani) i suoi agenti ribadiranno al ds Mirabelli le intenzione future. In Italia la pista più calda è quella che porta alla Juventus, ma prendono quota destinazioni estere: Liverpool e Bayern Monaco hanno ripetutamente manifestato apprezzamento per le qualità del 24enne. Minoritaria, invece, l'ipotesi Napoli, sebbene gli azzurri siano da tempo sulle sue tracce. In entrata, invece, si pensa all'attacco: Bacca non ha convinto e si valuta l'opportunità di sostituirlo. Montella ha un suo chiaro favorito: si tratta di Nikola Kalinic. L'attaccante della Fiorentina sarebbe l'ideale per il suo gioco, per l'abilità sotto porta ma anche per lo spirito di sacrificio e per la capacità di essere utile alla squadra essendo il prototipo del centravanti associativo. L'addio alla Toscana è molto probabile. La stessa Fiorentina pensa a uno sconto per monetizzare l'ormai prossima cessione di Kalinic. L'impressione è che con una trentina di milioni l'affare possa anche andare in porto.