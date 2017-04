Serie B, TOP 11 della 38esima giornata: il ritorno di Lasagna

Marco Orrù

26/04/2017 13:50

SERIE B TOP 11 / Il turno infrasettimanale al centro delle news Serie B e come, ogni day after, ecco la TOP 11 della 38esima giornata. Grande protagonista di quest'ultimo turno è l'Ascoli con ben tre interpreti in formazione (Addae, Orsolini e Cacia). Bene anche il Cesena (Ligi e Laribi) e il Brescia (Crociata e Coly).

TOP 11 della 38esima giornata di Serie B

Ecco i migliori di Calciomercato.it:

MERET: Se la Spal vince ancora, il merito è anche suo. Grazie alle sue splendide parate, riesce a fermare anche il Cittadella.

MANCINI: Ragazzo interessantissimo, già prenotato dall'Atalanta. Riesce a limitare il raggio d'azione di Pazzini.

LIGI: Oltre a fornire una prestazione superlativa in difesa, segna un bellissimo gol contro il Benevento.

COLY: Bravo nel fare entrambe le fasi. Da un suo perfetto assist arriva il gol del 2 a 1 di Bisoli.

LARIBI: Trasformato da regista da Camplone, detta alla perfezione i tempi di gioco e trova anche il suo secondo gol di fila.

ORSOLINI: Così come nella precedente gara, anche contro l'Avellino fornisce una prestazione discreta, segnando anche un bel gol.

ADDAE: Bravo in fase d'interdizione. Funge da schermo davanti alla difesa non permettendo all'Avellino di trovare grandi spazi.

CROCIATA: Dopo trentotto giornate segna il suo primo gol in un campionato professionistico.

CIOFANI: Contro lo Spezia segna il suo 13esimo gol in stagione, dimostrando di essere una garanzia per il Frosinone.

CACIA: Un gol, il dodicesimo in campionato, che lo porta a -4 da Schwoch nella classifica marcatori della Serie B di tutti i tempi.

LASAGNA: Due gol per risorgere: 13esimo stagionale, prima doppietta in campionato e ritorno alla rete dopo più di un mese. Il Trapani è steso.

ALL.CAMPLONE: Il Cesena si diverte contro il malcapitato Benevento. Quattro gol rifilati alla quarta in classifica a dimostrazione che la sua squadra vale più del posto in classifica che occupa.

(3-4-3): Meret; Mancini, Ligi, Coly; Orsolini, Laribi, Addae, Crociata; Ciofani, Cacia, Lasagna. All.: Camplone