Juventus, Lippi parla chiaro: "Questa squadra è da triplete. Dite bravo ad Allegri"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 09:48

JUVENTUS LIPPI CHAMPIONS LEAGUE MONACO / Il cammino della Juventus ha di certo impressionato in Europa, anche se questa stagione non è parsa altro che una naturale evoluzione per chiunque l'abbia seguita con attenzione in serie A. Negli ultimi anni la crescita dei bianconeri è stata impressionante e, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Marcello Lippi l'ha analizzata, commentando le ultime news Juventus, guardando con fiducia alla prossima delicata sfida contro il Monaco. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Contro il Genoa mi ha impressionato la voglia di vittoria fino al 90'. C'è stata una crescita straordinaria in questi mesi, con la Juventus che si dimostra superiore in ogni situazione. La supremazia in italia non è in discussione. Ora finalmente ha raggiunto lo stesso valore in Europa".

EUROPA - "Tutto viene dai successi con le big ottenuti in questi anni. Ha eliminato il Real e sfidato alla pari il Bayern. Quell'eliminazione è stata una casualità. Superiore a City, Dortmund, Atletico e ora è pronta per la Champions".

Juventus, Lippi ne è certo: i bianconeri possono vincere la Champions

Il sogno del triplete è molto forte nei tifosi bianconeri, che hanno quest'anno la chance di realizzarlo finalmente. Il gruppo di Allegri si è dimostrato molto più compatto e forte di quello che nel 2015 subì una sconfitta in finale dal Barcellona e, battendo il Monaco, potrà prendersi la propria rivincita contro un'altra spagnola: "Questa Juventus è da triplete. In campionato è quasi fatta e in Coppa Italia si è raggiunta la finale. La sfida in Champions poi non è impossibile. Non sarebbe presunzione crederci".

ATALANTA - "La Juventus è affamata ma l'Atalanta ha forza, aggressività e Gomez. Gasperini è un tecnico eccezionale, che ha avuto il coraggio di cambiare. Adatto solo ai giovani? Credo l'ascolterebbero anche i grandi. Lo ricordo quand'era alla Juve, valido e saggio, con molte idee. Ora è cresciuto".

ALLEGRI - "Dite bravo ad Allegri, che ha insistito col 4-2-3-1, convincendo tutti i propri calciatori. L’importanza di Mandzukic non è quantificabile, mentre Higuain è ovunque, sacrificandosi. Dybala gioca a tutto campo e in qualunque posizione ha colpi da fuoriclasse".

MONACO - "L'unico rischio è rischiare di giudicarlo un avversario facile. Certe cose però alla Juventus non accadono. Poi di certo ci sono anche la rapidità degli attacchi francesi, la qualità di Mbappé e il recupero di Falcao. Mi pare però abbiano anche qualche problemino difensivo".