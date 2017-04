Calciomercato Napoli, Giuntoli a caccia di alternative sulle fasce: idea Jankto

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 09:10

CALCIOMERCATO NAPOLI JANKTO / Il Napoli di Maurizio Sarri ha dimostrato ampiamente di saper far gol, sfruttando al meglio gli inserimenti dei propri centrocampisti o il talento degli attaccanti.

Il tecnico ex Empoli si è ritrovato a dover fare di necessità virtù, adattando Dries Mertens nel ruolo di prima punta, dato l'infortunio di Milik, ritrovandosi però tra le mani un attaccante puro, in grado di realizzare 28 reti stagionali. Nella prossima stagione sarà però impossibile continuare a tenere Milik in panchina, dato anche l'investimento fatto. E' ragionevole pensare dunque che Mertens possa tornare sulla fascia, pronto a ricoprire il ruolo di vice del polacco soltanto in alcune circostanze particolari.

I problemi in famiglia potrebbero però portare Mertens lontano da Napoli nel prossimo calciomercato, come ribadito da De Laurentiis, nonostante la voglia d'azzurro del giocatore. Giuntoli dovrà dunque trovare un degno sostituto, che possa magari destreggiarsi sia sulla fascia destra che su quella mancina, facendo a volte rifiatare Callejon.

Calciomercato Napoli, il talento di Jankto al servizio di Sarri

Da anni ormai il calciomercato Napoli vede un forte interesse per i talenti dell'Udinese. I rapporti tra i due club sono ottimi e in estate ci sarà di certo un nuovo confronto, data la fine del prestito di Duvan Zapata.

L'Udinese non vorrà di certo stravolgere la propria rosa in vista del prossimo anno, dati anche i buoni risultati ottenuti da Delneri. Un sacrificio però è preventivabile, data la politica del club e, come ribadito dal direttore sportivo friulano, Bonato, per la giusta offerta uno tra Samir e Jankto potrebbe partire. Proprio quest'ultimo potrebbe far al caso del Napoli, che dovrà vedersela però con una fitta concorrenza.

Pedina importante a centrocampo, dall'ottimo tiro e con splendidi tempi d'inserimento. Sarri potrebbe aggiungegre il suo nome alla lista di talenti per il ringiovanimento della mediana azzurra, anche se, come ribadito dallo stesso giocatore, può essere schierato anche come esterno in un 4-3-3.

Giovane e talentuoso, autore di 5 gol e 4 assist in stagione. Ha già ribadito di non voler restare in serie A per tutta la sua carriera, essendo alquanto curioso. Vuole vivere anche altre esperienze, provando magari la Premier League. Il Napoli potrebbe garantirgli l'esperienza europea nella prossima stagione e, una volta esploso, potrebbe garantire un'ottima plusvalenza, qualora decidesse di giocare altrove.