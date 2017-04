Real Madrid, Zidane chiude con zero titoli? Al suo posto un ct iridato

25/04/2017 22:04

REAL MADRID ZIDANE LÖW / Futuro in bilico per Zinedine Zidane. Come mette in evidenza 'As', se il transalpino non riuscirà a conquistare nessun trofeo quest'anno la dirigenza del Real Madrid è pronta a mandarlo a casa.

Qualora questa situazione dovesse verificarsi, in pole per il suo posto ci sarebbe Joachim Löw, attuale ct della Germania (con la quale ha conquistato gli ultimi Mondiali) con la quale è legato fino al 2020. Ma il selezionatore teutonico non è l'unico nome presente sulla lista di Florentino Perez: in lizza ci sono anche Antonio Conte e Mauricio Pochettino, tecnici - rispettivamente - di Chelsea e Tottenham.

D.G.