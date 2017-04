Calciomercato Napoli, da Ghoulam a Rodriguez: la rivoluzione mancina

Giuseppe Barone

26/04/2017 15:28

CALCIOMERCATO NAPOLI TERZINI GHOULAM / Il Napoli di Maurizio Sarri è chiamato all'ultimo sforzo in campionato per insidiare il secondo posto, attualmente occupato dalla Roma. Archiviata l'annata di Serie A sarà subito tempo di calciomercato per il club partenopeo, con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in prima linea. La dirigenza azzurra sarà infatti chiamata a lavorare per mettere a disposizione di Maurizio Sarri una rosa potenziata in ogni reparto. Particolare attenzione sarà certamente dedicata alla linea arretrata, dove tra centrali e terzini qualcosa andrà sicuramente fatto. Le ultime notizie di calciomercato Napoli vedono infatti il club partenopeo alle prese con la grana Ghoulam. Il terzino sinistro dell'Algeria è da tempo chiamato ad un rinnovo ormai sempre meno probabile. Nei giorni scorsi infatti si è parlato persino di una pista italiana che porterebbe lo stesso Ghoulam al Milan. Mentre la situazione sull'out di destra appare più tranquilla, con il giovane Hysaj e l'highlander Christian Maggio pronto eventualmente a restare, non si può dire lo stesso della fascia sinistra.

Da Rodriguez a Grimaldo: tutte le soluzioni per la fascia sinistra del Napoli

Sarà quindi l'out mancino quello più rivoluzionato in casa Napoli. La situazione legata a Faouzi Ghoulam diventa infatti sempre più intricata, con il mancino algerino lontano anni luce dal rinnovo e titolare in una sola sfida delle ultime sei di campionato. Chiaro dunque anche il segnale di Maurizio Sarri, pronto ad affidarsi al croato Strinic, prima alternativa valida all'ex Saint-Etienne. In sede di mercato poi, in caso di addio di Ghoulam, sono diversi i nomi ch circolano negli ultimi giorni. Il più recente in ordine cronologico è senz'altro Ricardo Rodriguez. Lo svizzero in forza al Wolfsburg dopo essere stato a lungo accostato all'Inter pare essere tornato in auge anche per il mercato del Napoli. Lo stesso agente di Rodriguez ha parlato a 'Radio Crc' svelando: "In questo momento è concentrato solo sul finale di campionato. Piace molto al Napoli, non posso dirvi se ci siano stati contatti ma è certo che se approdasse in azzurro per lui sarebbe un passo avanti". Apertura netta ed evidente del procuratore che annuncia di fatto un'estate infuocata attorno al nome del proprio assistito. Non è nuovo invece l'interesse per il terzino atalantino Andrea Conti che nelle ultime uscite ha anche dimostrato di potersi disimpegnare sull'out sinistro. Mancino puro sangue è invece Alejandro Grimaldo, esterno basso scuola Barça ed in forza al Benfica. Per lui però si parla di una valutazione di oltre 20 milioni, difficilmente raggiungibile dal patron del Napoli. Mancano quindi ancora un paio di mesi al via ufficiale del calciomercato ma l'ambiente Napoli è già prontissimo.