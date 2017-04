25/04/2017 16:46

REAL MADRID BALE INFORTUNIO / Stagione maledetta per Gareth Bale. L'esterno gallese del Real Madrid, fermatosi di nuovo per infortunio, ha riportato, come si apprende dal sito ufficiale della società spagnola, una lesione muscolare di secondo grado al soleo della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Scontata dunque la sua assenza nella doppia semifinale di Champions contro l'Atletico Madrid.

N.L.C.