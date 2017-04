Calciomercato Milan, rinnovo lontano: il punto sul futuro di De Sciglio

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

25/04/2017 12:44

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO RINNOVO - Il futuro di Mattia De Sciglio sembra essere sempre più lontano dal Milan. Se già nelle scorse settimane su 'Calciomercato.it' vi avevamo raccontato che il destino del giocatore avrebbe potuto essere altrove, considerando un rinnovo di contratto difficile da realizzare, adesso sembrano esserci più certezze. A favorire un addio del giocatore ci sarebbe la recente spaccatura con la tifoseria, evidenziata palesemente domenica pomeriggio nella partita contro l'Empoli. De Sciglio è stato sonoramente fischiato dal pubblico alla sua uscita dal campo e nel post-partita prima di lasciare San Siro è stato preso nuovamente di mira. Episodi che potrebbero risultare decisivi.

Calciomercato Milan, De Sciglio verso l'addio

Bisogna dire che Vincenzo Montella ha sempre dato fiducia al 24enne milanese, schierandolo anche quando non attraversava periodi di forma smagliante. Nonostante tutto però l'ambiente nei confronti di Mattia è stato sempre freddo, con i tifosi pronti a criticarlo pesantemente per ogni prestazione non all'altezza. Per molti la sua testa è già alla Juventus, dove Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. Questa convinzione spinge diversi milanisti a prendersela pesantemente con De Sciglio, come avvenuto domenica.

Massimiliano Mirabelli ieri ha avuto un colloquio con il calciatore per capire il suo stato d'animo. Dei contatti ci saranno anche con gli agenti, al fine di fissare un appuntamento e discutere del futuro. Il Milan vorrebbe rinnovare il contratto del ragazzo, ma non intende trattenerlo controvoglia. Cercherà di capire il pensiero della controparte e, in base ad esso, deciderà se avanzare un'offerta. Ad ogni modo si vorrebbe evitare la cessione a una rivale come la Juventus. In questo caso però conterà molto la volontà di De Sciglio.

La cessione del numero 2 rossonero può far incamerare almeno 10 milioni di euro al club di via Aldo Rossi. Una somma che verrebbe poi reinvestita nel prossimo calciomercato Milan, assicurandosi un nuovo terzino sinistro di livello. Tra le priorità della prossima campagna acquisti c'è l'arrivo di un laterale mancino difensivo che possa risolvere i problemi avuti dal 'Diavolo' in questi anni su quella fascia. Elementi come Luca Antonelli e Leonel Vangioni sono considerati riserve, uno dei due può partire in estate.