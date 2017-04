Serie A, quanti gol nell'ultimo turno: è record!

24/04/2017 22:46

PESCARA ROMA GOL SERIE A - Gol a grappoli e record per il massimo campionato di Serie A da quando esiste la formula con 38 giornate. Sono stati ben 48 i gol segnati in questo ultimo turno di campionato, terminato con i cinque centri di Pescara e la larga vittoria della Roma che ha condannato i 'Delfini' alla retrocessione in cadetteria. Superato il precedente primato in materia della stagione 2013/2014, quando le reti messe a segno erano state 47.



G.M.