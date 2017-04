Serie A, Veltroni sulla Lega Calcio: "Ecco perché ho rifiutato la presidenza"

24/04/2017 11:00

SERIE A ROMA JUVENTUS VELTRONI / Walter Veltroni, noto politico, giornalista e tifoso della Juventus, ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri e sulla Serie A: "Perché non sono diventato presidente della Lega calcio? Ne parlarono allora società grandi e piccole e mi fece piacere la loro fiducia - spiega a a 'Rai Radio 1' - Però io dissi che non mi sembrava ci fossero le condizioni: le cose che sono accadute lo hanno confermato. Mi dispiace che la Lega sia commissariata perché potrebbe svolgere un compito molto importate per il calcio italiano, che è a un passo per fare il salto necessario per cescere ulteriormente. Servono delle riforme e ci vogliono delle condizioni di governabilità. Conosco il modello del Basket americano, in cui c'è una presidenza che svolge un ruolo istituzionale e un manager proiettato sull'internazionalizzazione dello sport. Oggi invece la Lega è un'assemblea dove ci si riunisce ogni tanto e si litiga: un meccanismo che non funziona. Per questi motivi non ho dato disponibilità per questo incarico".

LA JUVENTUS - "Strada spianata verso Cardiff? Direi di no. Il Monaco gioca un bel calcio, ha ragazzi molo forti e con una gran voglia. Non sarà una passeggiata di salute, anche se è stato meglio non affrontare il Real Madrid. In Italia siamo abituati a considerare l'esingenza del risultato a breve tutto. Bisogna mettere insieme un progetto".

STADIO ROMA - "Credo che sia necessario. Naturalmente va fatto con le garanzie necessarie, ovvero infrastrutture trasportistiche. Quando ero sindaco avevo in testa un'altra idea: Roma ha due stadi, l'Olimpico' e il 'Flaminio'. Con un intervento architettonico potevano essere trasformati per darli a entrambe le squadre. Mi auguro, comunque, che venga fatto lo stadio della Roma".

M.D.A.