ZONA MISTA - Lazio-Palermo, de Vrij: "Nessun favorito nel derby. Futuro? Vediamo..."

Dall'inviato Valerio Cassetta

23/04/2017 17:49

ZONA MISTA LAZIO PALERMO / Stefan de Vrij, difensore della Lazio, ha incontrato i cronisti nella zona mista dello stadio Olimpico dopo il successo contro il Palermo. La sua analisi ai microfoni dell'inviato di Calciomercato.it: "La risposta è stata giusta. Abbiamo approcciato bene la gara per dare un segnale dopo il pari di Genova. Abbiamo segnato due gol in dieci minuti, siamo contenti. Avevamo voglia di far bene. Favoriti con la Roma? Nel derby non c’è mai un favorito, è una partita particolare in cui entrambe vogliono vincere. Noi ci giochiamo il quarto posto, loro il secondo. Visti gli altri risultati, oggi abbiamo ottenuto un bel vantaggio. Ma non è ancora finita. Futuro? Voglio finire il campionato al massimo, poi vediamo".

O.P.