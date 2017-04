23/04/2017 17:26

MILAN EMPOLI MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello, tecnico dell'Empoli, ha parlato a 'Sky Sport' dopo il successo dei suoi contro il Milan: "El Kaddouri dà qualità alla fase offensiva sia come finalizzazione che come assist. Quando ci sono queste prestazioni i complimenti vanno a tutti. Non è una vittoria decisiva oggi, si deve restare sul pezzo".