PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-EMPOLI, Skorupski decisivo. Giornata no per Suso e Deulofeu

Stefano Carnevali

23/04/2017 17:11

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-EMPOLI, PROMOSSI E BOCCIATI - Skorupski è decisivo, buona anche la prova di Croce, El Kaddouri, Thiam e Mchedlidze. Bellusci è solido. Il Milan non ha la giusta mentalità e paga la brutta giornata di Suso e Deulofeu. Altra prova molto negativa per De Sciglio (che esce sommerso dai fischi). Male anche Sosa e Pasalic. Donnarumma para tutto quel che può.

MILAN

Donnarumma 7 - Soliti brividi coi piedi. Ordinaria amministrazione tra i pali. Un'uscita da campione su El Kaddouri al 20'. Non può nulla sui gol. Poco lavoro nella ripresa, ma è miracoloso su Maccarone e Thiam.

Calabria 5 - Comincia male facendosi spesso sorprendere fuori posizione. Poi cresce un po' in fase di spinta. Deve crescere in difesa. E non poco. Deve essere più preciso in avanti: poca qualità. Affonda negli spazi ampi del finale.

Zapata 4,5 - Si conferma in grande forma fisica, ma restano le sue disattenzioni palla al piede. Al 20' rischia tantissimo con un retropassaggio sbagliato. Si fa sovrastare da Mchedlidze sul gol.

Paletta 5 - Piace perché è attento in difesa e ha buona qualità nella costruzione. Sorpreso quando arriva il raddoppio dell'Empoli. Nel finale cerca l'assalto e lascia tanti spazi.

De Sciglio 4,5 - Troppi tocchi sbagliati e la solita spinta inesistente. Senza grinta, punta a sbarazzarsi del pallone il più velocemente possibile. E di solito lo fa male, mettendo in difficoltà i compagni. Esce coperto dai fischi. Dal 72' Ocampos 5,5 - Fa il terzino ma non è in campo per difendere. Gli manca sorprendentemente qualità: troppi errori palla al piede. Spacca la traversa nel finale.

Pasalic 5 - Buon dinamismo iniziale e anche una discreta intensità difensiva: non è capitato di sovente. Poi torna sotto ritmo e perde anche alcuni palloni rischiosi. Furbo in occasione del rigore, ma resta tutto quello che fa nella seconda parte di gara. Soffoca le speranze del Milan con errori gravi nell'assalto finale.

Sosa 5 - Molto limitato da El Kaddouri, si accontenta di tenere il centrocampo in ordine. Nei momenti più caldi del match si produce in una serie di 'tocchi di fino' decisamente fuori luogo.

Fernandez 5,5 - Positivo: generoso e propositivo, offre sempre ai compagni uno sfogo per l'azione. Poi si adegua anch lui al grigiore generale. Dal 63' Bacca 5,5 - Si presenta fallendo un gol da pochi passi. Crea qualche spazio e si produce in alcuni interessanti scambi con Lapadula. Ma non basta.

Suso 4,5 - È il più presente in fase di finalizzazione. I suoi tagli fanno male all'Empoli, i suoi tiri meno. A un certo punto 'stacca' clamorosamente la spina, trotterellando malamente. Calcia male il rigore del possibile pareggio: giornata da dimenticare. Poi scompare. Dall'88' Honda sv

Lapadula 6 - Tanto movimento ma poca qualità. Già nei primi 15' ha un paio di occasioni favorevoli che però non sfrutta. Attivo e coinvolto, si danna l'anima, ma il suo contributo alla causa non è sufficiente: non è un riferimento, non ha il movimento giusto, non serve appoggi ai compagni. Troppo poco. Troppo leggero. Gioca a testa bassa, da solo. Va un po' meglio al fianco di Bacca: crescono gli spazi e la sua consistenza. Segna un gol strano e difficile.

Deulofeu 5 - Propositivo ed efficace, mette subito alle strette Laurini. Dopo tanti 'strappi' travolgenti, diventa un po' troppo lezioso e perde notevolmente in efficacia. Poca concentrazione, testimoniata dalle tante volte in cui finisce in offside. Giornataccia. Male anche quando passa a destra. Tantissimi errori nella ripresa, gioca troppo da solo e male.

All. Montella 5 - Controllo della palla costante, ma più di un problema contro la pressione alta dell'Empoli. Con il passare dei minuti c'è molta più autorevolezza. Dopo le tante occasioni sprecate, però, cala la tensione e tornano i problemi. Troppo leziosismo: la giocata 'ad effetto' non paga mai. Poca voglia. Pochissimo gioco di squadra. Episodi esiziali. Non riesce più a tenere affamata la squadra, a preparare le partite a dovere.

EMPOLI

Skorupski 7 - Tanto lavoro, tante parate. E' sempre sicuro. Ingenuo per come causa il rigore, fortunato nel neutralizzarlo, bravo nel salvare anche sulla ribattuta. Decisivo anche in seguito, non irreprensibile sul gol di Lapadula. Ingenuo quando regala la punizione a due in area per il Milan. Comunque decisivo. Miracolo su Paletta nel finale. Poi è salvato dalla traversa.

Laurini 6 - Soffre da subito Deulofeu, che gli scappa via da tutti i lati. Poi contribuisce, per molti minuti, a mandare lo spagnolo fuori giri, attraverso una prova attenta e determinata. Dal 65' Zambelli 6 - Entra per il compagno infortunato. Bloccatissimo, fa il suo.

Bellusci 6,5 - Tanto lavoro, non sempre semplice. Spesso opta per la forza bruta. Sue le chiusure più importanti. Si esalta, guidando il fortino, nel finale. Solido.

Barba 6 - Fa tanta fatica, soffrendo la rapidità degli avversari. Poi si giova del calo di intensità degli avversari, controllando bene per tanti minuti. Coraggioso nel finale.

Pasqual 6 - Comincia bene, sorprendendo Calabria in un paio di occasioni. Poi, però, è costretto a rintanarsi in difesa, soffrendo tantissimo i tagli di Suso e la spinta del giovane terzino rossonero. Sorprendenti errori palla al piede. Resiste anche quando dalla sua parte arriva Deulofeu.

Mauri 5,5 - Grande motivazione, alta pressione per tanti minuti. Poi rientra un po' anonimamente nei ranghi e perde qualche pallone di troppo. Dal 57' Tello 6,5 - Cerca di fare un po' di densità. Soffre ma non affonda. Salva nel recupero su Pasalic.

Diousse 6 - Più frangiflutti che regista, si fa notare per qualche intervento ruvido di troppo. Buon palleggio con il passare dei minuti. Finale complicato.

Croce 6,5 - Il migliore dei suoi quanto a intensità e propositività. Lotta su ogni pallone e rincorre tutti gli avversari. Secondo tempo meno brillante, ma comunque grintoso.

El Kaddouri 6,5 - Per distacco è il calciatore più forte dei suoi. Bei tocchi, ma anche qualche leziosismo di troppo. Al 20' non punisce un clamoroso errore di Zapata, facendosi 'mangiare' da Donnarumma in uscita. Scompare nel finale, con l'Empoli in trincea.

Mchedlidze 6,5 - Un po' troppo macchinoso per agire con efficacia nelle ripartenze dei suoi, fa però valere la propria forza in occasione del gol: lampo isolato, ma determinante. Esce per infortunio. Dal 53' Maccarone 6 - Bravo. Punto di riferimento: calcia in porta e non lesina le sponde. Firma l'assit per Thiam. Fallisce un gol clamoroso nel finale.

Thiam 6,5 - Meglio del compagno di reparto: le sue caratteristiche fisiche lo agevolano maggiormente alla partita ‘di contropiede’ che l’Empoli gioca. Occasioni pulite, comunque, pochine. Nella ripresa ha una palla buona e non la spreca. Primo gol in Serie A. Spreca un'altra grande occasione in pieno recupero.

All. Martusciello 7 - Mente sgombra, gambe a mille. Pressione sempre molto alta ed efficace. Dopo i primi minuti c'è qualche problema difensivo in più, ma la sofferenza non è mai esagerata. Anzi, approfittando di un calo di concentrazione avversario piuttosto evidente, arrivano anche buon occasioni. Dopo il doppio vantaggio un po' troppa confusione, ma la prestazione resta assolutamente 'da Serie A'.

Arbitro: Gavillucci 5,5 - Al 15' manca un giallo piuttosto evidente per Diousse, che se la cava solo con un forte richiamo. L'ammonizione a Sosa sembra severa. Il corner assegnato al Milan, al 31', sembra inventato. L'offside ravvisato in avvio di ripresa all'Empoli non c'è. Il rigore concesso al Milan sembra esserci. Buono il gol di Thiam, giusto non dare un secondo rigore al Milan al 33'. Strana la concessione della punizione a 2 in area a favore dei rossoneri. Perde il controllo sulla gara nel finale.

TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-2

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio (71' Ocampos); Pasalic, Sosa, Fernandez (63' Bacca); Suso (88' Honda), Lapadula, Deulofeu. All. Montella. A DISP: Locatelli, Poli, Cutrone, Vangioni, Kucka, Romagnoli, Montolivo, Gomez, Storari

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (65' Zambelli), Bellusci, Barba, Pasqual; Mauri (57' Tello), Diousse, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze (53' Maccarone), Thiam. A DISP: Costa, Zajc, Dimarco, Pucciarelli, Veseli, Pugliesi, Marilungo, Pelagotti.

Arbitro: Gavillucci

Marcatori: 40' Mchedlidze, 67' Thiam (E); 72' Lapadula (M)

Ammoniti: 21' Sosa, 48' De Sciglio, 82' Lapadula (M); 56' Thiam, 82' Tello, 89' El Kaddouri, 96' Bellusci (E)

