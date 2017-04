Juventus-Genoa, le probabili formazioni: Allegri prepara il turnover

Giuseppe Barone

23/04/2017 13:16

JUVENTUS GENOA PROBABILI FORMAZIONI / Ripartirà questa sera dallo Stadium la marcia Scudetto della Juventus, galvanizzata dalla splendida doppia sfida di Champions contro il Barça che ha 'regalato' alla truppa di Allegri l'accesso alle semifinali della massima competizione europea. Un altro tassello ad un ipotetico 'Triplete' è stato quindi aggiunto con l'impresa di mercoledì sera. Il prossimo avversario in ordine temporale riporta però le menti degli juventini al campionato dove si ritroverà di fronte il Genoa di Ivan Juric, tornato dopo l'esonero rimediato nei mesi scorsi. Una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa Scudetto della Juventus, come dichiarato dallo stesso Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa. Il tecnico bianconero, tra calciomercato e Champions, è riuscito comunque a tenere altissima la tensione dei suoi anche sul prossimo Juventus-Genoa in programma per questa sera, rimarcando che: "In ballo ci sono tre punti importanti per lo Scudetto". Ai microfoni della stampa però lo stesso Allegri ha anche anticipato alcune scelte di formazione per la gara di oggi facendo ipotizzare un massiccio turnover.

Juventus, Allegri e il turnover anti-Genoa: le scelte dei due tecnici

Stando alle ultime news Juventus, saranno proprio le rotazioni di Allegri a farla da padrone nel match dello Stadium. Assenza annunciata in porta dove Buffon non è stato neanche convocato e di conseguenza cederà il posto al brasiliano Neto. Rivoluzione in programma anche nel resto della difesa, con un turno di assoluto riposo per il quartetto titolare che farà spazio a Lichtsteiner, Barzagli, Benatia ed Asamoah. In mediana invece lo squalificato Pjanic sarà rimpiazzato da Claudio Marchisio, mentre in avanti il ballottaggio vero è tra Cuadrado e Lemina per il ruolo di ala destra. Pochi dubbi invece su Dybala, Mandzukic e Higuain. Il Genoa invece dal canto suo dovrebbe riproporre la difesa a tre, marchio di fabbrica di Juric. La fase offensiva sarà affidata all'ex Palladino in compagnia di Simeone e Ntcham. Ancora una manciata di ore dunque prima del fischio d'inizio di Juventus-Genoa che, come dichiarato anche da Allegri, potrebbe valere uno Scudetto.

Juventus-Genoa: le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Ntcham, Simeone, Palladino. Allenatore: Ivan Juric.