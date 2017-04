DIRETTA Serie A, Sampdoria-Crotone 1-0: ci pensa ancora Schick! Segui il LIVE

23/04/2017 15:00

DIRETTA SAMPDORIA CROTONE - Il Crotone a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza nell'incontro di questo pomeriggio al 'Ferraris' contro la Sampdoria. I calabresi di Nicola vogliono accorciare il distacco (-5) dal quart'ultimo posto occupato dall'Empoli dopo l'1–1 di domenica scorsa in casa del Torino, mentre l'undici allenato da Giampaolo punta a ritrovare la vittoria che manca in calendario da tre settimane (2-2 con la Fiorentina e ko contro il Sassuolo). Calciomercato.it vi offre il match del massimo torneo italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Dodò; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. All.: Giampaolo.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Nalini; Falcinelli, Trotta. All.: Nicola.

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 71*, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56*, Fiorentina 55*, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36*, Bologna 35*, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. *Una partita in più

G.M.