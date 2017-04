Calciomercato Inter, il Psg fa sul serio per Mbappé

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

23/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE / Sarà con ogni probabilità quello di Kylian Mbappé uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato, se non il più corteggiato in assoluto. Nato a Bondy, nella periferia di Parigi, e sbocciato nel club del suo quartiere allenato dal papà, il nuovo fenomeno francese aveva fin da subito attirato le attenzioni delle grandi società, come il Chelsea che nel 2011 cercò di portarlo in Inghilterra. Mbappé, però, preferì il Monaco, dove ora al primo anno tra i professionisti è letteralmente esploso, facendo schizzare verso l'alto la sua valutazione.

Un anno fa il Paris Saint-Germain provò a riportarlo a Parigi proponendogli un contratto da pro, ma la risposta fu negativa. Adesso però, secondo 'L'Equipe', i parigini sono tornati alla carica ancor più convinti e disposti a far sul serio per assicurarsi la prossima stella transalpina, che da settimane viene accostata anche all'Inter. Il problema, però, è il prezzo. L'estate scorsa i monegaschi rifiutarono addirittura 40 milioni di euro dal Manchester City. Dopo l'exploit di questa stagione ne serviranno almeno il doppio.