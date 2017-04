Sampdoria-Crotone, Giampaolo: "Partita ostica, ma non possiamo sbagliare"

22/04/2017 14:37

SAMPDORIA CROTONE GIAMPAOLO / Giampaolo mette in guardia i suoi alla vigilia della sfida col Crotone valida per la 33esima giornata di Serie A: "Verrà a Genova per giocare una gara di grande attenzione - ha detto in conferenza stampa il tecnico della Sampdoria - L'idea di calcio di Nicola è differente rispetto a quelle delle squadre che abbiamo affrontato nell’ultimo periodo. Stanno attraversando un buon momento di forma e non hanno mai mollato, alimentando le speranze di una permanenza in massima serie. Dovremo quindi essere bravi a resettare tutto e ripartire". Blucerchiati in cerca di riscatto dopo il ko della settimana scorsa contro il Sassuolo: "Non possiamo sbagliare: finora abbiamo fatto benissimo, ma non dobbiamo perdere la credibilità conquistata".

