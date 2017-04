Milan-Empoli, Montella: "Montolivo è pronto. La decide Bacca"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

22/04/2017 11:30

MILAN EMPOLI MONTELLA / Dopo la rimonta clamorosa col pareggio all'ultimo respiro nel derby con l'Inter, la marcia verso l'Europa continua a 'San Siro' dove domani arriva l'Empoli. Alla vigilia del match, il tecnico rossonero Vincenzo Montella fa il punto sulle ultime news Milan in conferenza stampa. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore.



Si parte, come di consueto, dai microfoni di 'Milan Tv': "Questa è stata una settimana di cambiamenti, ma la mia testa e quella della squadra è rivolta al campo. Ci sono due partite importanti a cui bisogna arrivare con entusiasmo e convinzione. L'Empoli è un'ottima squadra con una grande organizzazione, ma facile da leggere. Noi dobbiamo dimenticare l'euforia del derby e concentrarci sul futuro imminente per concludere al meglio la stagione. Per domani è più probabile portare Montolivo che Bertolacci. Lui tornerà in campo probabilmente la prossima settimana".



Milan-Empoli, Montella: "La deciderà Bacca. Sul mercato..."

MOMENTO - "Ci sono stati dei cambiamenti, ma sia la società uscente che quella entrante hanno gestito bene la situazione e hanno pensato alla squadra. Il derby? L'euforia è stata vissuta da tutti ed è stata una gioia indescrivibile, ma adesso bisogna dimenticarsene, pensare al campo ed essere concentrati su questa partita e sulla prossima che saranno fondamentali per il coronamento della stagione. La squadra è concentrata e sa che bisognerà fare una partita di livello per superare l'Empoli".



MATI FERNANDEZ - "Lo conosco bene, è un giocatore che dà sempre il massimo e quando sta bene è un calciatore completo, che a me piace molto".

MONTOLIVO - "Sta bene e potrebbe essere convocato. Dobbiamo parlarne insieme oggi".



BACCA - "Si parla troppo spesso di lui, è importante così come altri. Da lui ci aspettiamo sempre i gol. Il bomber? Credo che Bacca sia più adatto perché ce l'ho a disposizione domani. Non mi va di parlare di mercato. Sarà lui a risolvere la partita domani".



FUTURO - "Ci stiamo conoscendo con la società e stiamo facendo delle valutazioni. Non abbiamo parlato di contratto, ma non c'è bisogno".



INTER - "Io non sento tutta questa rivalità. Pioli? c'è stato uno scambio di battute sul recupero e sul blasone, ma c'è un ottimo rapporto e mi dispiace che Stefano se la sia presa per la mia battuta. Lo capisco, è brutto pareggiare all'ultimo minuto".



MERCATO - "Non ho la presunzione di fare una lista e di essere accontentato. Ci sarà un budget e si sceglieranno i giocatori più funzionali al progetto. Io sono un allenatore e il mio compito è allenare, se vengo coinvolto dico il mio punto di vista, ma altrimenti non credo sia giusto. Mi sembra ci siano tutte le componenti per far bene. Deulofeu? Penso solo alla partita di domani, ed è a disposizione. Aubameyang e Mbappé? Due fenomeni".



POLEMICHE LAZIO - "Chi ha parlato degli arbitri? Diaconale? Se si mettesse frontale vedrebbe meglio. Non mi va di commentare le parole di un dirigente".



VECCHIA SOCIETA' - "Berlusconi non l'ho sentito, Galliani si, dopo la partita. L'ho anche incontrato ieri per caso al ristorante e mi ha detto che verrà alla partita di domani. E' il nostro primo tifoso e noi siamo contenti".