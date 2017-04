21/04/2017 16:18

JUVENTUS CUADRADO / Smaltita la gioia post Barcellona, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista della gara di campionato contro il Genoa. Nella seduta odierna, come comunicato dal club, Juan Cuadrado ha svolto lavoro personalizzato. Il calciatore ieri è rimasto in Spagna per sottoporsi ad alcuni controlli dopo la botta alla schiena rimediata nella gara contro i catalani.

M.D.A.