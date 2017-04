Calciomercato Inter, da Pinamonti a Dimarco: il punto sui rinnovi dei giovani

Raffaele Amato

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO PINAMONTI / Il calciomercato va spesso a braccetto col fronte rinnovi. Un fronte sempre apertissimo in casa Inter: poco meno di due settimane fa ha prolungato fino al 2021 Danilo D'Ambrosio, mentre è davvero a un passo quello di Gary Medel fino al giugno 2020. In attesa di quello di Joao Murillo, che indiscrezioni danno in partenza nella prossima estate e, soprattutto, di Ivan Perisic. Per l'esterno il discorso è sicuramente più complesso perché in ballo ci sono un ingaggio importante e soprattutto il quasi certo inserimento di una clausola rescissoria in stile Icardi e Marcelo Brozovic, dunque valida solo per l'estero dove, come noto, il 28enne è assai apprezzato da top club della Premier League, in primis del Manchester United di José Mourinho.

Calciomercato Inter, da Vanheusden a Dimarco e Pinamonti: il punto sui contratti dei giovani

A quanto pare è ugualmente complesso anche il rinnovo di Andrea Pinamonti. A esser precisi, la trattativa per la firma del 'baby' attaccante sul suo primo contratto da professionista che scatterebbe dopo il compimento della maggiore età, che per il classe '99 giungerà il 19 maggio. Complesso per almeno due motivi: il primo, secondo gli ultimi rumors di calciomercato Inter sul talento della Primavera interista, che ha già debuttato con la prima squadra sia in Europa League che in Serie A, hanno messo gli occhi le grandi d'Inghilterra e la Juventus; il secondo, prima della stretta di mano il suo entourage capitanato da Tullio Tinti vuole capire qual è il progetto che Suning ha in mente per il suo giovane assistito. Tradotto: vuole puntarci in maniera concreta a partire dalla stagione ventura oppure mandarlo a farsi le ossa in qualche altra squadra italiana? Una bozza di accordo fino al 2022 è comunque già pronta negli uffici di corso Vittorio Emanuele II. Restando sui giovani: nelle settimane o mesi a venire Ausilio comincerà a discutere anche del rinnovo di Dimarco (in scadenza nel 2018) e del primo contratto da prof dell'altro talento della squadra di Vecchi, il difensore belga Vanheusden che il 29 luglio farà 18 anni.