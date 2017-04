Calciomercato Lazio, si segue il 'Cavani turco'

19/04/2017 22:24

CALCIOMERCATO LAZIO / La Lazio è alla ricerca del prossimo diamante grezzo: il ds Tare, infatti, sta seguendo con particolare attenzione Enes Ünal, attaccante classe 1997. In forza al Twente - dove ha realizzato 17 gol e 4 assist in 29 presenze - ma di proprietà del Manchester City, viene considerato il 'Cavani turco' ed ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Secondo il portale olandese 'bsiderats.nl', il dirigente biancocelste avrebbe già allacciato i primi contatti con i 'Citizens': è in arrivo un 'nuovo Milinkovic-Savic' nella Capitale?

D.G.