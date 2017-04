Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT sulla giornata: Macheda resta al Novara, Meret verso la serie A

Giovanni Remigare

19/04/2017 23:35

CALCIOMERCATO SERIE B / Altra giornata intensa per quanto riguarda le notizie di calciomercato Serie b. Alex Meret e Federico Macheda tra i protagonisti assoluti di questo campionato e del prossimo mercato.

Serie B, Torrente verrà confermato in caso di salvezza del Vicenza

Alex Meret è ad oggi uno dei giovani più interessanti del campionato cadetto. Infatti, sono molte le squadre che hanno messo gli occhi sul talento della SPAL rendendo già interessante la prossima sessione di calciomercato. Il suo cartellino, è però di proprietà dell'Udinese e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe un accordo di massima con la Juventus. A fare il punto e precisare la situazione ci ha pensato il direttore sportivo della società ferrarese Davide Vagnati che, ai microfoni di Radio CRC, ha detto: "La Spal ha creduto in lui, adesso tutti ne parlano perché, oltre ad essere un grande portiere, è un ragazzo equilibrato. Posso dire che Meret avrà un grande avvenire, poi è di proprietà dell'Udinese e le valutazioni è giusto che le faccia il club".

Federico Macheda vuole recuperare il tempo perso e conquistare la Serie A con il Novara, anche per dimostrare di poter essere un giocatore importante ad alti livelli. Con il contratto in scadenza, l'attaccante romano può restare in maglia azzurra, visto che il club piemontese può esercitare l'opzione per il rinnovo automatico. La Ternana lotta per restare aggrappata alla serie B, ma dovrà anche fare i conti con le voci di mercato che riguardano alcuni suoi giocatori. Tra questi, ci sono Felipe Avenatti e Cesar Falletti. Entrambi gli uruguaiani sarebbero entrati in maniera decisa nel mirino del Genoa che vorrebbe ingaggiarli per la prossima stagione. Dei due Avenatti è a scadenza di contratto e potrebbe accasarsi ai rossoblù a parametro zero.

Il Vicenza ha cambiato tecnico e già parla di futuro. Infatti, se Vincenzo Torrente dovesse portare alla salvezza la squadra biancorossa, scatterebbe per l'allenatore ex Gubbio il rinnovo automatico anche per il prossimo campionato cadetto.