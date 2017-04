Genoa, niente Juventus per Rubinho

19/04/2017 17:54

GENOA JUVENTUS RUBINHO / Genoa alle prese con i problemi fisici di alcuni calciatori. Come si legge sul sito ufficiale del club, contro la Juventus (al di là dell'assenza dello squalificato Rigoni) anche Rubinho non potrà vestire la maglia di ex, essendo alle prese con l’iter di recupero dopo l’edema riscontrato all’altezza del bicipite femorale. Non preoccupano, invece, le condizioni di Pandev, bloccato da un mal di schiena che gli ha impedito di allenarsi con il gruppo. Il calciatore dovrebbe rientrare nei prossimi giorni.

M.D.A.