Calciomercato, Soldati avvisa Inter e Juventus: "Samir e Jankto non si muovono"

19/04/2017 16:42

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS / Inter e Juventus dovranno aspettare per avere i gioielli dell'Udinese. Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss', il presidente friulano Franco Soldati ha infatti escluso le cessioni in estate dei calciatori seguiti da nerazzurri e bianconeri: "Jankto rimarrà qui con noi, deve ancora crescere. Non è la nostra politica vendere i giocatori quando si sta creando l'ossatura per il prossimo anno. Lui, con Fofana e Samir saranno lo scheletro dell'Udinese della prossima stagione, nella speranza di riaprire un nuovo ciclo come fu quello di Spalletti".

M.R.