Calciomercato Roma, Monchi: "Io in giallorosso? No comment. La Juventus..."

19/04/2017 08:44

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi, ormai ex direttore sportivo del Siviglia e 'promesso sposo' della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tuttosport': "Io alla Roma? Scusatemi, ma in questo momento preferisco non commentare nulla sul mio futuro. Se provai a prendere Dybala ai tempi in cui giocava in Argentina? Sinceramente no, vanno fatti i complimenti al Palermo e alla Juventus. I bianconeri sono stati lungimiranti a puntare su di lui. Non sono sorpreso: Paratici è uno dei più bravi".

S.D.