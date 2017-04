Calciomercato Juventus, si allontana Lacazette

18/04/2017 17:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS LACAZETTE BORUSSIA DORTMUND ARSENAL / Per Alexandre Lacazette si profila una corsa a due. L'attaccante francese del Lione, valutato circa 60 milioni di euro dal proprio club, secondo la 'Bild' è attualmente conteso da Borussia Dortmund e Arsenal. I tedeschi avrebbero individuato in lui il profilo ideale per sostituire Aubameyang, nel caso in cui il gabonese dovesse cedere alle lusinghe dei top club e lasciare la Germania. Ma nemmeno i londinesi mollano la presa: Wenger stravede per lui. La Juventus in questo momento appare decisamente più defilata.

N.L.C.