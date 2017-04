18/04/2017 16:45

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Tradizionale appuntamento con le news di Calciomercato.it: come di consueto, la nostra redazione vi offre le ultime notizie che arrivano dal mondo del calciomercato. Dal futuro dirigenziale di Francesco Totti a Paratici nel mirino del Psg, passando per la rivoluzione in difesa per l'Inter.

GUARDA IL VIDEO

B.D.S.