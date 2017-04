Calciomercato Atalanta, Sartori: "Asse aperto con la Lazio"

18/04/2017 13:45

CALCIOMERCATO ATALANTA LAZIO SARTORI / Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, ha fatto il punto sul mercato dei bergamaschi: "Al momento ogni nome di un nostro giocatore che viene dato o scritto in uscita dall'Atalanta è fantacalcio o frutto della fantasia che maggiormente a Roma non manca mai, su entrambe le sponde del Tevere - spiega a 'Radio Incontro Olympia' - Tuttavia, l'asse con la Lazio è aperto per via del diritto di riscatto che possiamo esercitare, come da accordi presi, entro il 15 giugno per Berisha. Forse anche prima, agli inizi di giugno, una volta terminato il campionato e soprattutto conosciuta la nostra posizione finale, decideremo il da farsi, ed a quel punto, ripeto e sottolineo solo in quel momento, con il portiere albanese e la società laziale si potrà eventualmente intavolare un discorso economico e non solo.

EUROPA LEAGUE - "Ci crediamo. Certo è che, in caso di qualificazione, sarebbe un peccato non disputare l'Europa League a Bergamo, anche se i nostri splendidi tifosi non ci farebbero mancare il loro supporto nemmeno a Reggio Emilia, sede scelta per le gare europee dell'Atalanta. Purtroppo in nostro impianto non soddisfa tutte le norme internazionali, non ci sarebbe il tempo necessario per rimediare".

M.D.A.