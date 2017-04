Serie B, FLOP 11 della 36esima giornata: Golubovic-Di Tacchio, che errore

Marco Orrù

18/04/2017 19:40

SERIE B FLOP 11/ Per le news Serie B ecco la FLOP 11 della 36esima giornata del campionato cadetto: Pisa e Spezia, sconfitte rispettivamente da Avellino e Cesena, sono rappresentate da Golubovic-Di Tacchio e Sciaudone-Giannetti.

FLOP 11 della 36esima giornata di Serie B

Ecco i peggiori di Calciomercato.it:

VIGORITO: Da un suo errore, nasce l'azione che porta al gol di Comi, costringendo la sua squadra alla sconfitta.

SCOGNAMIGLIO: Il Novara vince ma l'ex difensore del Trapani, rilanciato da titolare, soffre tantissimo prima Dionisi, su cui compie il fallo da rigore, e poi Mokulu, che gli va via in occasione del secondo gol frusinate.

VISCONTI: Affrontare un giocatore d'esperienza e veloce come Lazzari non è semplice, ed infatti l'esterno del Trapani soffre per tutta la gara.

GOLUBOVIC: Partecipa attivamente alla serie di errori che porta al gol di Laverone, facendosi saltare troppo agevolmente.

BELMONTE: Un'espulsione per doppio giallo a inizio ripresa è un'ingenuità troppo grande per un difensore della sua esperienza.

SCIAUDONE: Si fa espellere per somma di ammonizioni, commettendo due falli ingenui e lasciando la squadra al 12' del secondo tempo in inferiorità numerica.

SODDIMO: E' l'arma in più del Frosinone tra le linee. Contro il Novara non riesce mai trova la posizione giusta e risultando così uno dei peggiori della squadra di Marino.

DI TACCHIO: Insieme a Golubovic sbaglia in occasione del gol dell'Avellino: il suo recupero difensivo si trasforma in un assist a Laverone.

GIANNETTI: Sostituire Granoche ora come ora è davvero un'impresa. L'ex Cagliari ci prova, ma fallisce miseramente.

CERAVOLO: Partita da dimenticare per l'ex attaccante della Ternana che, contro il Brescia non riesce mai ad esser pericoloso.

MANIERO: Sostituisce all'ultimo Floro Flores, infortunatosi nel riscaldamento. Purtroppo naufraga anche lui nel grigiore generale del suo Bari rinviando nuovamente quell'appuntamento al gol che ormai manca dal 29 dicembre scorso.

ALL.BISOLI: Il suo Vicenza perde un altro scontro diretto in casa dopo quello col Trapani. La posizione in classifica dei biancorossi è sempre più pericolante, così come la sua panchina. (4-3-3): Vigorito; Scognamiglio, Belmonte, Golubovic, Visconti; Sciaudone, Soddimo, Di Tacchio; Giannetti, Ceravolo, Maniero. All.: Bisoli