Calciomercato Roma, Monchi più vicino: il PSG lo molla!

17/04/2017 10:28

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI PSG / Buone notizie per il calciomercato Roma: la concorrenza per Monchi sta diminuendo. L'ormai ex direttore sportivo del Siviglia non ha ancora reso noto il suo futuro, ma da giorni si parla sempre più insistentemente di un sempre più prossimo sbarco nella Capitale alla luce di un accordo presocché totale coi capitolini. Non solo: lo spagnolo avrebbe chiesto all'attuale ds Ricky Massara di restare in giallorosso per affiancarlo e progettare assieme il prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, il PSG cerca un nuovo ds. Ma nella lista non c'è Monchi...

"Non ho ancora deciso al 100% cosa farò, anche se l'opzione Roma piace. Il progetto deve credere in me", ha spiegato lo stesso Monchi qualche giorno fa. La fiducia nel suo lavoro deve essere alla base di tutto e probabilmente non deve averla avvertita dal Paris Saint-Germain, altra formazione che sembrava essere interessata ai suoi servigi. Almeno fino a ieri, visto che oggi l'autorevole 'L'Equipe' non inserisce il suo nome nell'elenco dei potenziali futuri ds del club.

Ma andiamo per gradi: lo scorso lunedì la testata transalpina ha svelato la presentazione delle proprie dimissioni da parte di Olivier Létang, attuale direttore generale del PSG. A rendere ancora più complicata la situazione per il patron Nasser Al-Khelaifi c'è anche la situazione relativa a Patrick Kluivert, già in bilico per l'affare Kessié: nominato direttore sportivo lo scorso luglio, l'olandese starebbe valutando l'addio per via delle molte critiche ricevute dalla tifoseria. Per sostituire la coppia il numero uno dei parigini sta vagliando due piste: la prima è quella che porta a Roberto Olabe, ex direttore sportivo della Real Sociedad e vicino a Unai Emery avendoci giocato assieme proprio con la casacca dei 'Los Txuri-urdin'. L'altro nome è quello di Paul Mitchell, scout del Tottenham di Pochettino. Monchi, ormai ad un passo dalla Roma con la quale manca solo la firma, è stato depennato definitivamente dalla lista.

D.G.