Milan, Mauro si scaglia contro Donnarumma: "Lo salviamo sempre"

17/04/2017 08:14

MILAN MAURO DONNARUMMA / L'erroraccio di Pescara, l'incertezza nel derby sulla rete di Candreva: non è un periodo roseo per Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime settimane l'enfant prodige del Milan si sta dimostrando più 'umano' e le critiche lo iniziano a colpire: "Lo salviamo sempre perché giovane e bravissimo, ma deve fare meno errori. Sul primo gol dell'Inter è colpevole: deve seguire la linea dei difensori e deve seguire la linea dei difensori e deve essere fuori dalla porta. Sul rimbalzo della palla, poi, deve uscire", l'accusa lanciata da Massimo Mauro, ex giocatore di Napoli e Juventus, ora opinionista di 'Sky Sport'.

D.G.