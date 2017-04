16/04/2017 11:47

VIDEO ROMA ATALANTA DZEKO / Non è bastato il gol Edin Dzeko per conquistare la vittoria. La Roma, ieri pomeriggio, non è andata oltre il pareggio contro l'Atalanta, scivolando a meno dalla Juventus. Il bomber bosniaco non ha nascosto la sua amarezza al termine del match. Riascolta le sue parole, raccolte dai giornalisti di Calciomercato.it, presenti in zona mista.

GUARDA IL VIDEO: