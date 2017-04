dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

15/04/2017 19:40

ZONA MISTA GENOA LAZIO BIGLIA / Al termine di Genoa-Lazio ha parlato Biglia. L'argentino - intercettato dai cronisti presenti in zona mistra, tra i quali quelli di Calciomercato.it - pensa già al prossimo match: "Secondo me abbiamo perso due punti - ammette il calciatore - Arbitro? Non sta a me dirlo, voi avete visto e potete giudicare. Ora testa al Palermo".