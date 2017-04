Inter-Milan, Candreva: "Il ritiro ci ha fatto bene. Questa è 'la partita'"

15/04/2017 12:25

INTER MILAN CANDREVA / "Questa è 'la partita'": Antonio Candreva non nasconde l'importante di Inter-Milan, lunch match della 32a giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio del derby, l'esterno nerazzurro racconta le sue sensazioni: "E' un derby e dobbiamo riscattare le ultime prestazioni per offrire un finale di stagione importante. Partiamo da oggi".

L'Inter ha vissuto gli ultimi giorni in ritiro per trovare la giusta concentrazione: "Non è stato lungo, ci siamo riuniti un giorno prima. Ci ha fatto bene. Oggi daremo tutto in campo perché l'Europa League è un nostro obiettivo. Siamo l'Inter e dobbiamo a tutti costi tornare nelle coppe. Vogliamo vincere il derby".

B.D.S.