Calciomercato Napoli, 'Che Fine Ha Fatto': Ignacio Fideleff, il biondo giramondo

Giuseppe Barone

16/04/2017 15:14

CALCIOMERCATO NAPOLI FIDELEFF / È risaputo di come il calciomercato riservi spesso e volentieri sorprese dietro ogni angolo. Top player acquistati a suon di milioni, giovani promesse strappate a prezzo di saldo ma anche pericolosissimi flop difficili poi da 'smaltire' nel corso delle stagioni. Il calciomercato Napoli delle ultime annate è stato interamente o quasi costellato da ottime operazioni ma non sempre la società azzurra ha avuto fiuto per gli affari. Riavvolgiamo il nastro e torniamo all'agosto del 2011. È l'ultimo giorno di mercato e il Napoli è in cerca di un nuovo difensore centrale. L'allora direttore sportivo partenopeo, Riccardo Bigon chiuse proprio nelle ultime ore di calciomercato l'affare Ignacio Fideleff per circa 2,2 milioni di euro. Col senno del poi un'operazione totalmente fallimentare.

Calciomercato Napoli, Ignacio Fideleff: l'arrivo in azzurro del difensore argentino

Nacio Fideleff è un difensore centrale argentino di piede sinistro nato a Rosario nel 1989 e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Newell's Old Boys, club che ha visto muovere i primi passi anche di Lionel Messi. Il biondo centrale difensivo non ha però nulla in comune con la Pulce e la sua carriera procede a piccoli passi, fino alla chiamata più importante della sua carriera. Dopo 3 stagioni con la prima squadra rossonera infatti il telefono squilla. All'altro capo proprio la dirigenza del Napoli che lo porta in Italia a completamento del pacchetto arretrato da mettere tra le mani di Walter Mazzarri. La vita in azzurro di Fideleff è però tutt'altro che rose e fiori. L'esordio arriva solamente il 21 settembre 2011. In casa del Chievo infatti Mazzarri applica un ampio turnover senza però sortire i frutti sperati. Il Napoli crolla 1-0 al 'Bentegodi' ma decisivo è proprio l'errore in disimpegno di Fideleff. Il classe '89 cicca il rinvio con il destro regalando a Moscardelli il match point. Fideleff avrà soltanto altre tre chance in azzurro chiudendo così una prima deludente annata con appena 4 presenze all'attivo. Ma il peggio deve ancora arrivare.

Dal Napoli alla lista degli svincolati: la lenta agonia di Fideleff

Nel luglio successivo Fideleff viene spedito in prestito al Parma, ancora in Serie A con una valigia carica di sogni che però non si aprirà mai. L'argentino infatti chiuderà la sua seconda stagione italiana con appena un'apparizione per giunta da subentrato. Il prestito scade ma Fideleff non rientra assolutamente nei piani del Napoli che fatica a piazzarlo sul mercato. Il club azzurro è quindi costretto ad una serie infinita di prestiti in giro per il mondo. Maccabi Tel Aviv, Tigre ed infine Ergotelis. Sono queste le tre tappe di Fideleff prima dell'ultimo ritorno in azzurro del 2015. Con il Maccabi il riccioluto centrale argentina vince anche un titolo nazionale acquisendo la cittadinanza israeliana prima di giocare poco (e male) anche in patria col Tigre e in Grecia con la maglia dell'Ergotelis. Terminata l'esperienza nel massimo campionato greco, Fideleff fa il suo ultimo ritorno a Napoli prima di essere ceduto a titolo definitivo nel gennaio 2016 al Nacional, club paraguaiano nel quale rimarrà solo una manciata di mesi prima di finire mestamente nell'elenco degli svincolati. A 28 anni (da compiere) Nacho Fideleff ha ancora l'occasione di rilanciare la sua carriera: non sarà facile, ma peggio di così è davvero difficile.