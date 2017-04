Calciomercato Lazio, pronta l'offerta per Klaassen

14/04/2017 21:43

CALCIOMERCATO LAZIO / Obiettivo: aumentare la qualità in mediana. Dopo aver rinnovato il contratto di Milinkovic-Savic, la Lazio vuole assestare un altro colpo a centrocampo. Come riferisce 'Sport Mediaset', infatti, i biancocelesti sono pronti ad anticipare la concorrenza e mettere sul piatto 10 milioni di euro per Davy Klaasen, mezzala classe 1993 che ha un contratto in scadenza nel 2019 con l'Ajax. Il ds Tare, inoltre, avrebbe già in tasca il sì del giocatore: pronto un quadriennale da oltre un milione di euro per lui.

D.G.