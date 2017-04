Calciomercato Napoli, Martinez e Grimaldo: i nuovi talenti parlano spagnolo

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

14/04/2017 12:21

CALCIOMERCATO NAPOLI MARTINEZ GRIMALDO / Non si fermano mai le voci di calciomercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, insieme con Cristiano Giuntoli, lavora non solo ai rinnovi ma anche ai colpi in prospettiva, quei giovani di talento in giro per il mondo che potrebbero fare la differenza per l'economia degli azzurri nei prossimi anni. Tra un rinnovo e l'altro, infatti, il Ds continua a fare quello che sa fare meglio: assicurarsi i giovani migliori e più interessanti, proprio come fatto fino ad oggi a Napoli. Gli ultimi colpi estivi di Diawara, Rog, Zielinski, ma anche gli arrivi precedenti come quello di Hysaj, hanno sottolineato quanto l'ex dirigente del Carpi possa avere l'occhio lungo sui talenti del nostro campionato e in giro per il continente.

Calciomercato Napoli, piacciono Martinez del River e Grimaldo del Benfica

L'ultimo nome accostato in ordine d'arrivo è quello di Gonzalo Martinez. Il ragazzo classe 1993 in forza al River Plate (che lo acquistò nel 2014 dall'Huracan per 5 milioni di dollari) potrebbe essere davvero un jolly del prossimo calciomercato Napoli, uno di quei talenti di cui il mondo calcistico sembra essersi accorto solo negli ultimi mesi. Gonzalo, chiamato El Pity per il talento enorme già mostrato da ragazzino, è rappresentato da Simonian, uno che con l'Italia ha un rapporto particolare (negli ultimi anni ha portato Pastore, Ricky Alvarez, Banega) e per questo potrebbe interessare, visto anche il prezzo non incredibile (intorno agli 8 milioni). Il ruolo? Gallardo lo fa giocare a destra e a sinistra del suo attacco perché col mancino che ha può fare di tutto, ma non ha mai convinto troppo i suoi tifosi che spesso lo accusano di mancato attaccamento alla maglia e scarso impegno. E in Europa potrebbe essere un problema.

L'altro profilo, invece, arriva dal Portogallo e sarebbe alternativa perfetta a Faouzi Ghoulam. Si tratta di Alejandro Grimaldo, talentuoso esterno sinistro spagnolo del Benfica che i lusitani hanno comprato dalla cantera del Barcellona e che ha affrontato già il Napoli al San Paolo in Champions quest'anno. Sul valore non si discute (anche 2 gol in 15 presenze), ma il ragazzo non gioca da novembre per problemi di pubalgia che l'hanno costretto all'operazione tre mesi fa e rischia di saltare anche il finale di stagione. Un affare al ribasso, dopo che qualche mese fa il Benfica aveva sparato alto per Grimaldo? Possibile per il Napoli che da quel lato ha bisogno di un nuovo talento.