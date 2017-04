DIRETTA Serie A, Cagliari-Chievo 3-0: segui la cronaca LIVE

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

15/04/2017 15:00

DIRE SERIE A CAGLIARI CHIEVO LIVE / Al 'Sant'Elia' va in scena Cagliari-Chievo. Il match, valevole per la 32esima giornata di serie A, mette di fronte la dodicesima e la tredicesima forza del campionato. Con l'obiettivo salvezza ampiamente raggiunta, entrambe le squadre si daranno battaglia per lo spettacolo e per riscattare le ultime sconfitte. Calciomercato.it vi offre il match del 'Sant'Elia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-2-1): Rafael, Isla, Bruno Alves, Salamon, Murru, Deiola, Ionita, Tachtsidis, Joao Pedro, Borriello,Sau

Chievo (4-3-1-2): Izco, Dainelli, Cesar, Cacciatore; Castro, Hetamaj, Radovanovic; De Guzman; Pellissier, Meggiorini.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.